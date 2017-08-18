ВКС России три раза вылетали на перехват самолетов-шпионов

ВКС России три раза за прошедшую неделю вылетали на перехват самолетов-шпионов. Воздушные судна со специальной аппаратурой взлетает с военных баз НАТО.

В распоряжении российских СМИ оказались факты, согласно которым становится понятно, насколько часто приближаются к границам страны иностранные военные самолеты.

В частности, известно, что за прошедшую неделю десять летательных аппаратов со специальной радиотехнической системой были обнаружены вдоль границ на различных направлениях. Несколько самолетов НАТО присутствовали на западном и юго-западном направлении, некоторые приближались к границам в районе арктики.

Наиболее часто дроны североатлантического альянса можно увидеть недалеко от Крымского полуострова. На их перехват ВКС трижды посылали истребители легкого типа, однако никто из них не решился нарушить воздушное пространство России.

Сообщается, что некоторые из них взлетают с военных баз в Италии и Греции.