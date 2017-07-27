Дороги в Думиничском районе не делаются в течение трех лет

В Думиничском районе Калужской области в 2014 году были выявлены серьезные проблемы с транспортным движением по дороге «д. Поляки – с. им. Ленина». С тех пор ничего не изменилось.

Прокуратура и ОГИБДД «Сухиничский», посетившие с. им Ленина с проверкой выяснили, что за три года никаких действий по ремонтку дорог выполнено не было. По иску суда администрация Думиничского района обязалась сделать все возможное, чтобы исправить ситуацию, но никаких мер принято не было.

Жизнь людей, проживающих в с. им. Ленина находится под угрозой. Специальный транспорт скорой помощи и пожарной службы из-за неисправности дорог не может вовремя прибывать в назначенный пункт для оказания помощи. Также жители не могут выполнять свои социальные права, так как обычный автомобиль с трудом преодолевает путь.

По результату проверки прокуратуры, главе администрации Думиничского района внесено представление, которое в данный момент находится на рассмотрении.