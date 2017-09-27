В Котельничах пенсионер нанес ножевые ранения бывшей жене за отказ давать деньги

В Котельниче пенсионер предпринял попытку убить свою бывшую жену за то, что она отказалась давать ему деньги. 58-ленюю женщину в срочном порядке доставили в ближайшую больницу с ножевым ранением.

Работники больницы сообщили сотрудникам правоохранительных органов, что они оказали помощь 58-летней местной жительнице. У пенсионерки было зафиксировано проникающее колото-резаное ранение. Мужчина, совершивший преступление, скрылся с места инцидента. Как позже установили сотрудники полиции, данные травмы гражданка получила от своего 68-летнего бывшего мужа, который проживал с ней.

В ходе оперативно-розыскных действий полиции удалось задержать мужчину. Следователями было установлено, что случилось в тот злосчастный день. Бывший супруг настоятельно требовал денег, а в руках у него находилось по ножу, когда женщина все же отказала, пенсионер нанес ей удары в грудь.

Отмечается, что было заведено дело по статье «Разбой, с причинением тяжкого вреда здоровью». Преступнику грозит до 15 лет заключения в местах лишения свободы со штрафом в размере 1-го млн рублей.