В Воронежской области младенец умер после двукратного падения из рук матери

В Воронежской области состоится судебный процесс в связи с гибелью младенца после двукратного падения из рук матери. Об этом уведомляет пресс-служба регионального Следственного комитета.

Следователи обвиняют мать за причинение тяжкого вреда здоровью и смерти младенца по неосторожности. Они установили, что 25 августа 40-летняя женщина, находясь дома, ухаживала за двухмесячными мальчиком и девочкой. Дети начали плакать, и мама взяла обоих на руки, чтобы успокоить. Произошло так, что сын выпал и ударился головой о пол. Однако подозреваемая не стала обращаться к медикам.

В следующем месяце произошло второе падение. Жительница региона решила искупать сына в детской ванночке, однако ребенок выскользнул из скользских рук матери и свалился в ванную, где снова ушиб голову. Спустя день малышу стало плохо и это заставило женщину отвезти его в лечебное заведение. Врачи госпитализировали мальчика, однако 1 октября он погиб. Установлено, что смерть наступила после черепно-мозговой травмы.

Против женщины возбудили уголовное дело. Во время общения с полицейскими она полностью признала свою вину и покаялась. Теперь её дальнейшую участь определит судебный процесс.