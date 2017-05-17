В Рязанской области молодой человек убил своего друга из-за "непристойного предложения"

Смертельный случай зафиксирован летом минувшего года. Его подробности правоохранители раскрыли только в этом месяце. Уроженец Иркутской области зарубил товарища после "непристойного предложения".

Как сообщают СМИ, ссылаясь на СК Российской Федерации в Рязанской области, молодой человек, проживающий в Иркутской области, приехал к своему товарищу с дружеским визитом. Спустя время, хозяин жилища обратился к своему знакомому с «непристойным предложением» и даже предпринял попытку снять с него одежду.

На это 23-летний парень отреагировал агрессивно, схватив при этом топор и нанеся хозяину дома несколько ударов, вследствие чего пострадавший скончался.

Отмечается, что с места убийства парень скрываться не стал и сразу сообщил правоохранительным органам о случившемся. Сотрудниками полиции было заведено дело по статье «Убийство». Во время допроса убийца заявил, что крайне отрицательно относится к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией.