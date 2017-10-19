В Кемерово в салоне трамвая скончалась пассажирка

25 января в салоне трамвая маршрута №8 по Кемерово скончалась пассажирка. Ситуацию прокомментировал сотрудник КЭТК Максим Гончаренко.

По словам представителя организации, женщина вошла в трамвай в 17:49 на остановке "Чкалова". Спустя некоторое время после начала движения, она свалилась на сидение и пожаловалась на плохое самочувствие. Другие пассажиры тут же уведомили кодуктора.

Получив информацию, центральный диспетчер позвонил в ЕДДС и вызвал бригаду "скорой помощи". Прибывшие по сигналу медики диагностировали у пациентки очень тяжелое состояние и заключили, что транспортировка в медицинское учреждеие или в спецмашину невозможна без вреда для здоровья. Они начали принимать спасательные меры внутри салона. Однако в 18:15 специалисты зарегистрировали смерть женщины.

Пассажиров перевели в другое транспортное средство. Из-за инцидента на ветке наблюдалось затруднение движения. Трамваи по маршруту №8 перенесли на резервную схему по Кузнецкому проспекту. Максим Гончаренко отмечает, что в настоящий момент достоверную причину смерти выясняют эксперты.