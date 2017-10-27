Самолет авиакомпании "Нордавиа" вернулся в Домодедово из-за неисправности шасси

26 января самолет авиакомпании "Нордавиа" после вылета вернулся в аэропорт Домодедово из-за неисправности шасси. Об этом сообщили представители перевозчика.

Boeing 737-500 вылетел из аэропорта и направился в сторону Архангельска, где должен был приземлиться. Однако вскоре экипаж обнаружил, что стойки не убрались по причине сбоя датчика "земля-воздух". Из-за этого пилоты приняли решение развернуть машину и вернуться в Москву.

В организации рассказали, что в 11:30 по столичному времени транспортное средство успешно село на взлетной полосе. Пассажиров пересадили на запасное воздушное судно и отправили в Архангельск.