Жительницу Камчатки привлекут к ответственности за месть любовнице мужа

В Петропаловске-Камчатском перед судом предстанет женщина, которой предъявлено обвинение в неприкосновенности частной жизни.Ревнивая рапростанила интимные фотографии любовницы своего мужа.

Как проинформировали в пресс-центре следственного управления СК Российской Федерации по Камчатскому краю, найдя на девайсе своего мужа фотографии голой женщины, его супруга разослала их по социальным сетям. Как установили сотрудники правоохранительных органов, осенью минувшего года 50-летняя супруга обнаружила на планшете супруга пикантные фотографии его любовницы. С целью проучить «разлучницу», жена решила сфотографировать экран планшета, после чего разослала фото при помощи мессенджера.

Теперь ревнивой супруге необходимо будет предстать перед судом, чтобы ответить за нарушенные права на неприкосновенность частной жизни.