В Кирове закрыли подпольное казино на Мелькомбинатовском проезде. Развлекательное заведение работало с мая прошлого года по 17 января текущего. Основатель заведения ранее судимый 42-летний местный горожанин.

Он снял помещение, купил несколько игровых автоматов и проводил там азартные игры. Совместно с мужчиной сотрудничала его 23-летняя спутница, она работала в роли администратора и помогала в проведении игр. Об этом сообщили в СУ СКР по Кировской области. В декабре прошлого года полицейские обнаружили подпольное заведение, они изъяли 18 игровых автоматов.

Однако позже настойчивый владелец купил еще 10 автоматов, и заведение продолжило свою работу. Тогда правоохранительные органы снова закрыли заведение и забрали все имущество. В отношении молодого человека и девушки заведено уголовное дело.

В ходе допроса молодые люди признали свою вину и раскаялись в произошедшем. На данный момент дело не закрыто, расследование еще ведется, молодым людям придется понести наказание.