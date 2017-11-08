В Подмосковье арестован мужчина, убивший троих человек

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов раскрыли тройное убийство, которое произошло в Королеве. Как выяснили следователи, убийство мужчины и двух женщин совершил двоюродный брат одного из потерпевших.

Как ранее сообщали СМИ, данный инцидент случился в жилом доме на улице Уткина. При тушении пожара пожарные обнаружили тела трех граждан. Как позже стало известно, жертвы погибли не от пожара, а причиной смерти послужили травмы разной степени тяжести. В ходе оперативно-следственных действий работников правоохранительных органов, был задержан 49-летний подозреваемый, об этом проинформировали в ГСУ СК Московской области. Преступник проживал в одном доме со своими жертвами. При проведении допроса, убийца сообщил следователю, что родственник-сосед регулярно проводил посиделки с распитием спиртных напитков, а также приводил во двор бомжей. Во время очередной ссоры, которая произошла 23-го числа текущего месяца, подозреваемый с помощью металлического прута до смерти избил своего родственника, а затем расправился и с двумя женщинами, которые в тот момент были в гостях, после чего подпалил дом.

Следователями были допрошены свидетели преступления, а также назначены экспертизы. В самое ближайшее время убийца предстанет перед судом, сотрудники правоохранительных органов настаивают на его аресте.