В Ростовской области задержаны аферистки, обманувшие пенсионеров на 12 млн руб

Сотрудники полиции России провели задержание в Ростовской области мошенниц, которые подозреваются в причастности к совершению преступлений, связанных с обманом граждан пожилого возраста. Об этом проинформировала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Следователями было установлено, что женщина из Азовского района 59 лет в совместном сговоре с жительницей населенного пункта Гуково 36 лет под видом снятия порчи выманивали у пенсионеров их сбережения. Общая сумма ущерба достигает четырёх млн рублей. Пострадавшими оказались 12 пожилых людей.

На сегодняшний день сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства, связанные с преступной деятельностью задержанных женщин.

В отношении подозреваемых было заведено уголовное дело по статье 159 УК России, а в связи с тем, что ранее гражданки привлекались к ответственности в совершении аналогичных преступлений, им была выбрана мера пресечения с заключением под стражу.