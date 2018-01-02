29-летняя жительница Иваново стала жертвой мошенника

29-летняя жительница Иваново стала жертвой интернет-мошенников. Ей позвонили якобы сотрудники банка и попросили номер мобильного телефона в программе "Мобильного банка" для перевода денежных средств на заказ.

В отделение полиции по Октябрьскому району города Иваново с заявлением пришла 29 летняя горожанка и заявила, что стала жертвой интернет-мошенника. Она пояснила, что на одном из сайтов в социальной сети она выложила объявление об услугах изготовления тортов, в котором указала свой личный номер телефона. Спустя некоторое время ей позвонил потенциальный заказчик.

Аноним попросил подключить его мобильный к программе "Мобильного банка" для перевода денежных средств на заказ. Наивная девушка исполнила просьбу незнакомца, и после обнаружила, что с ее банковского счета было снято около пяти тысяч рублей. На данный момент представители правоохранительных органов ведут следствие.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом рассказали в региональном УМВД.