Под Ульяновском нашли тело замершего сотрудника НИИАР

В Ульяновской области нашли тело замершего сотрудника НИИАР. Загадочный инцидент произошел на территории режимного объекта в Димитровграде.

23 января поступило сообщение в экстренные службы Ульяновской области, что на режимном научном предприятии НИИАР в Димитровграде обнаружено бездыханное тело 55-летнего мужчины. Удалось сразу же установить личность погибшего мужчины. Он работал на этом же предприятии.

Сообщается, что тело погибшего лежало под окнами административного корпуса в полуголом виде. В настоящее время проводится комплекс экспертиз, после которых будет объявлена официальная версия случившегося и причины, побудившие смерть. На данные момент считается, что мужчина погиб от обморожения.

К расследованию загадочного по многим вопросам эпизода присоединились сотрудники Следственного комитета региона. Они выясняют все обстоятельства смерти научного работника.