В Москве работники обменного пункта похитили у мужчины 138 млн рублей

В Москве неустановленные злоумышленники под видом работников обменного пункта похитили у мужчины 138,4 миллионов рублей. Так рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД.

13 декабря пострадавший обратился в полицию. Он пожаловался, что в пункте обмена валют, расположенного в доме №13 по Верхней Радищевской улице, поменял крупную сумму в рублях на евро. Однако большинство полученных наличных оказались фальшивими.

В ходе проверки правоохранители установили, что мошенники взамен рублей отдали пострадавшему лишь 4 тысячи настоящих евро. Остальные купюры были муляжом. В связи с наличием состава преступления, полицейские возбудили уголовное дело против мошенников, согласно 4 части 159 статьи УК РФ. Следователи предполагают, что подозреваемые заранее запланировали аферу в особо крупном размере.