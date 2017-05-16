В Ивановской области задолжавший алименты мужчина прятался за диваном

Житель Ивановской области, задолжавший 1,4 миллиона рублей по алиментам, скрывался от правосудия за диваном. Об этом рассказали в областной пресс-службе УФССП.

41-летний мужчина с 2010 года отказывался выплачивать треть доходов в пользу двух своих детей. В 2014-м его обвинили в неуплате и лишили свободы на год и два месяца. После выхода из заключения, должник скрылся от представителей закона. Место его проживания установить не удалось. Дом, где нарушитель зарегистрирован, сгорел около пяти лет назад. В связи с этим его объявили в розыск.

В январе приставы узнали от свидетелей, что неплательщик постоянно проживает у сожительницы. Изначально женшина отказалась выдавать возлюбленного и сообщила, что того нет в помещении. Однако сотрудник ФССП на законном основании проник в квартиру. Во время осмотра он обратил внимание на подозрительные одеяла и заглянул за диван, где и прятался разыскиваемый. Теперь уклонисту могут назначить 120 часов исправительных работ, а после продолжения неуплаты - очередной срок.