Воронежцы понесут наказание за найденный на улице вексель на 226 тыс руб
Двое горожан Коминтерновского района понесут административное наказание за найденный на улице вексель. Они хотели снять чужие денежные средства, однако их уличили в обмане сотрудники финансового учреждения.
25 января в отделение полиции Северного микрорайона обратилась 90-летняя пенсионерка, жительница Воронежа. Она пояснила, что накануне открыла банковский счет и перевела туда 226 тысяч рублей. Представители финансового учреждения дали ей взамен очень ценную бумагу. Но по своей неосторожности по дороге домой она случайно где-то потеряла вексель.
Позже стало известно, его его обнаружили двое местных мужчин, в возрасте 31 и 45 лет. Довольные ценной находке, мужчины тут же решили обналичить чужие деньги со счета и пошли в банк на улицу Шишкова. Работники организации сразу же заподозрили обман и сообщили в полицию.
Предприимчивых молодых людей сотрудники правоохранительных органов задержади в тот же день на месте преступления. В отношении жителей полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража". Теперь мужчины должны понести уголовное наказание в виде до пяти лет лишения свободы.