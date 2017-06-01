В Воронеже сняли на видео взорвавшийся возле детского сада автомобиль

25 января в Воронеже очевидцы сняли на видео автомобиль, взорвавшися поблизости от детского сада. Событие подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

Инцидент произошел в Железнодорожном районе города примерно в 20:25. Предполагается, что к взрыву иномарки Daewoo Espero привели неполадки в системе электропроводки, из-за которых воспламенился газовый балон. После взрыва машины ещё длительное время интенсивно горел.

Свидетели уведомили о происшествии сотрудников пожарной службы. Два расчета специалистов прибыли по адресу и устранили горение в 20:39. К этому времени от Daewoo Espero остался лишь обгоревший каркас. Обстоятельства расследуются. Авторы ролика в тот же день разместили его в сообществах социальной сети "ВКонтакте".