Жительница Владимира убила супруга ударом ножом в сердце

36-летнюю жительницу Владимира признали виновной в смерти супруга, которого она убила ударом ножом в сердце. Об этом уведомили в пресс-службе областного Следственного комитета.

В сообщении сказано, что семейная пара Черкасовых проживала в одной из городских квартир. Между ними регулярно возникали ссоры на фоне употреления алкогольных напитков. 15 августа 2017 года 42-летний мужчина избил жену и уснул. Испытав побои, Дарья Черкасова пожаловалась на произошедшее свой свекрови и матери. Во время телефонного разговора она выразила желание отомстить обидчику. Однако родственники призвали женщину перестать пить и попытаться самостоятельно наладить супружескую жизнь.

Разгневанная Дарья Черкасова вооружилась ножом, перевернула спящего мужа на спину и ударила его в область грудной клетки. Из раны обильно хлынула кровь и напавшая, испугавшись, вызвала бригаду "скорой помощи". Медики оказывали раненному всю возможную помощь, однако 8 дней спустя пациент погиб.

Дарья Черкасова оказалась на скамье подсудимых. Во время процесса она отмечала свой "накопившийся" страх за собственную жизнь и каялась в содеянном. В итоге суд постановил лишить подсудимую свободы сроком на 7 лет в колонии общего режима.