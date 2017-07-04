На юге Москвы под Донбасским путепроводом нашли скелет человека

25 января под Донбасским железнодорожным путепроводом в южной части Москвы нашли скелет, принадлежащий человеку. Об этом рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Представители ведомства сообщают, что человеческие останки лежали в техническом помещении вблизидома №50 по Варшавскому шоссе.

Сотрудники правоохранительных органов изучают кости. Эксперты намерены установить личность погибшего, а также причину и время его смерти. Подробности происшествия продолжают расследоваться. Предполагается, что человек погиб около года назад. Следственный комитет уже назначил судебно-медицинскую экспертизу, которая прольет свет на дело.