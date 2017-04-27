В брянском автобусе пенсионерка получила травму груди

В Советском районе Брянска 76-летняя жительница получила травму груди, поскользнувшись в общественном транспорте. Днем медицинские сотрудники сообщили полицейским о том, что к ним за медицинской помощью обратилась 76-летняя пенсионерка. После обследования медики выявили, что у женщины повреждена грудная клетка. По словам самой пострадавшей, она упала в одном из автобусов под номером 27.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что инцидент произошел около 11 часов утра неподалеку от дома под номером 78 на проспекте Ленина в автобусе номер 27. 51-летний водитель передвигался со стороны улицы Горького в сторону улицы Дуки, подъезжал к остановке "Гостиница Брянск". Старушка, судя по всему, просто не смогла удержатся.

Всего на тот момент в общественном транспорте находились около 16 человек. Как сообщили в ОГИБДД по городу Брянску, полиция ведет расследование устанавливает причины дорожно-транспортного происшествия.

Ранее стало известно, что 69-летняя женщина в результате падения в общественном транспорте сломала себе позвоночник.