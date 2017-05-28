В Брянске ребенок едва не погиб из-за упавшей глыбы льда на Киевской

25 декабря в Брянске ребенок едва не погиб из-за упавшей возле него глыбы льда на улице Киевская, возле дома номер 65. Подробностями инцидента поделилась мать ребенка в соцсети «ВКонтакте», рассказав, что наледь в толщину была около пяти сантиметров.

Жительница города Брянск пожаловалась на плохую работу ЖЭК, в том числе на равнодушие к висящим на крышах многоэтажных домов глыб льда. Она рассказала, что из-за такой халатности вчера чуть не погиб ее ребенок. Согласно информации, которую она предоставила, они с ребенком шли по улице возле дома номер 65. Когда они проходили под аркой, которая соединяет несколько подъездов, прямо за спину ребенка упала большая глыба льда. Чудом он успел отскочить, а потому не пострадал.

Естественной реакцией напуганной матери было возмущение. Она запечатлела на фотографиях злосчастный дом, и отправила фотографии в сеть, а также позвонила в ЖЭК. В ведомстве же на все ее возмущения ответили тем, что этим вопросом не занимаются, и обращаться нужно к собственнику. Таким образом, виновных в этой ситуации не нашлось, и она так и осталась нерешенной, что создает благоприятные обстоятельства для нового происшествия.