В Белгородской области мужчина напился во время ограбления дома

В Белгородской области мужчина напился спирного и уснул на пороге дома в процессе ограбления. Так уведомляет пресс-служба регионального УМВД.

Согласно сообщению, 44-летний подозреваемый в ночное время суток незаконно проник в чужое жилище, разбив окно. Внутри он отыскал и сложил в пакет ценные вещи. Предполагаемый грабитель собирался покинуть место преступления, однако заметил алкогольный напиток и употребил его.

Полиция получила сигнал от 51-летней хозяйки, которая обнаружила пьяного человека в своем доме. Правоохранители прибыли по адресу и задержали мужчину. В отделении против него возбудили уголовное дело. Результаты проверки подтвердили факт попытки посягательства на чужую собственность.