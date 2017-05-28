В Крыму при аварии с автобусом погибли 3 человека

В Крыму при аварии с автобусом малой вместимости погибли 3 человека. Инцидент произошел 26 января рано утром на трассе под Симферополем.

Сегодня около шести часов утра по загородной трассе мчался микроавтобус марки Volkswagen с пассажирами в салоне. Транспортное средство направлялось в сторону города Джанкой на север Крымского полуострова. Через некоторое время поездки водитель микроавтобуса стал испытывать проблемы со сцеплением дороги и при одном маневре машина оказалась на стороне встречного движения, где ехала иномарка КIА с людьми.

При лобовом столкновении погибло три человека, которые находились в салоне корейской машины. Еще один человек из легковушки выжил, но получил серьезные повреждения. Сообщается, что удар был огромной силы, от которого иномарку разорвало пополам и пришлось долгое время специальными спасательными средствами доставать погибших и пострадавших в ДТП.

В салоне микроавтобуса также есть пострадавшие в количестве четырех человек. Все жертвы автокатастрофы в настоящее время доставлены в местные больницы, где им оказывается своевременная медицинская помощь.

Следователи продолжают работать на месте инцидента.