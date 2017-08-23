Трое подростков осудят за угон автомобиля в Няньдоме

Няндомские подростки угнали чужой автомобиль для «покатушек». Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении троих парней в возрасте от 15 до 16 лет. Они понесут ответственность за угон автомобиля, совершенный группой лиц по предварительному сговору.

По данным правоохранительных органов ночью 6 января в Няндоме злоумышленники захотели устроить покатушки на авто местного горожанина. С помощью ножа по металлу они спилили навесной замок, который запирал двери гаража.

Позже один из парней пробрался в стоящую в гараже машину и, соединив провода зажигания, сумел запустить двигатель. После этого несовершеннолетние парни начали кататься на угнанном авто по улицам города, пока их не задержали полицейские. Молодые люди в свое оправдание пояснили сотрудникам правоохранительных органов, что угнали автомобиль только для того, чтобы покататься на нем.

На данный момент правоохранители ведут следствие, направленное на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе расследования будут выясняться причины и условия, которые способствовали совершению нарушения. Об этом сообщили в персс-службе регионального Следкома.