Во Владимире мужчина украл из павильона букет из роз за 2 тыс рублей

Во Владимире мужчина украл из цветочного павильона на Проспекте строителей букет из роз стоимостью 2 тысячи рублей. Об этом уведомила пресс-служба областного УМВД.

Частный предприниматель обратился в полицию с заявлением о краже товара. Он сообщил, что 21 января покупатель возмутился упавкой цветов, которые были предварительно оплачены. После этого он потянулся к уже готовым букетам, стащил один из них и сбежал.

Полицейские изучили записи камер наблюдения в учреждении, которые подтвердили слова бизнесмена и зафиксировали преступника. Вскоре по подозрению в грабеже задержали 28-летнего горожанина, который имеет раннюю судимость. Задержанный признался в содеянном и вернул похищенные розы.