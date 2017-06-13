Под Архангельском частный дом тушили 40 человек

В Архангельской области частный дом тушили 40 человек. 23 января в Холмогорском районе загорелась баня из-за неисправной электропроводки.

Несколько дней назад жители поселка в Холмогорском районе Архангельской области вынуждены были бороться с огнем собственными средствами и ресурсами. В тех местах пожарной бригады нет, поэтому тушением огня занимались все жители поселения.

Сообщается, что на одном из участков частного домовладения загорелась постройка бани. Огонь начал стремительно распространяться и грозился перемахнуть на другие жилые дома. Хозяева пострадавшего дома не были на месте инцидента, так как проживали в ином месте.

Всего в тушении огня принимали участие более сорока человек. С пожаром удалось справиться, никто не пострадал. Предположительной причиной возгорания строения стала неисправность в электрической проводке частного домовладения. Есть версия, что произошло классическое замыкание проводки.