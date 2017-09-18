В Архангельской области на 10 лет осудили признавшегося в убийстве сестры жителя

В Архангельской области на 10 лет тюрьмы осудили жителя Онежского района, признавшегося в убийстве сестры. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Государственные обвинители доказали, что 29 сентября 2017 года 43-летний мужчина находился в доме родственницы на территории деревни Сырья. Во время совместного употребления спиртных напитков между братом и сетрой возник конфликт. В итоге осужденный начал безжалостно избивать 54-летнюю женщину, используя руки и ноги. От полученных травм жертва вскоре погибла.

Обвиняемый сознался в преступлении. Согласно вынесенному приговору, убийце назначили десятилетний исправительный срок в колонии строгого режима. Пока решение не вступило в силу.