В Перми объяснили запрет на посещение школьниками туалета. В уральском городе считают, что меры безопасности были истрактованы гимназией №8 слишком серьезно.

Администрация Перми прокомментировала запрет местного образовательного учреждения на посещение туалета во время уроков для средних и старших классов. Власти уральского города считают, что руководство гимназии слишком серьезно подошло к требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что гимназия №8 намеревалась ввести ограничения на посещение туалета во время уроков, аргументируя решение тем, что все учащиеся должны находиться под постоянным наблюдением взрослых. Получение одежды в гардеробе также должно осуществляться под присмотром охранников школы.

Напомним, что после несчастного случая в школе Перми власти города ввели ряд рекомендаций всем образовательным учреждениям краевого центра по разработке новых правил безопасности.