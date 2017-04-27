В Бийске сгорел жилой дом и приют для животных

Прошлой ночью в Бийске случилось два возгорания. Практически в одно и тоже время в пожарную часть поступили два тревожных оповещения о пожаре в частном доме и приюте для бездомных животных.

Спустя несколько минут прибывшие на место возгорания пожарники ликвидировали возгорание. Пожар тушили восемь человек и две единицы техники.

В здании приюта больше всего пострадали в основном стены и крыша. По данным пожарников, причиной возгорания послужили нарушения правил безопасности при пользовании печным отоплением.

"Упала часть здания. Нет стекол. Света. Животные мерзнут. Некоторые не выжили. Очень срочно нужна помощь, для разбора завалов. Застеклить окна, забить пленкой. Необходимы мужчины с инструментами. Необходимо восстановить систему обогрева, а котел находится под завалами здания. Кто-то заберите котят и щенков в тепло, они могут не выжить. Нужны газовые пушки, обогреватели и теплые вещи, чтобы накрывать клетки с животными. Срочно необходима финансовая помощь. Любая еда для голодных животных, так как даже кашу сварить негде. Каждая минута на счету. Мы в отчаянии, слез уже нет только отчаяние и безысходность. Люди помогите нам спасти бедных животных", - обращаются к неравнодушным представители приюта для животных.