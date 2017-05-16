В Ростове судят мужчину за попытку мошенничества на миллион рублей

В Ростове судят мужчину, которого обвиняют в попытке мошенничества на 1 миллион рублей. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Следователи предполагают, что местный житель в апреле прошлого года вместе с сообщником, который сейчас объявлен в розыск, предложили соотечественнику услуги незаконного характера. В обмен на финансовое вознаграждение они обязались прекратить процессуальную проверку и снять арест со счетов клиента.

Представители обвинения утверждают, что пострадавший сначала отдал предполагаемым мошенникам 450 тысяч рублей в качестве предоплаты. Затем заподозрил неладное и рассказал о нарушении закона сотрудникам правоохранительных органов. Одного из подозреваемых задержали и завели против него уголовное дело, материалы которого уже поступили в городской суд.