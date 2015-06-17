В Ростове на автовокзале сгорел пассажирский автобус

В Ростове-на-Дону на автовокзале сгорел пассажирский автобус. Транспортное средство большой вместимости готовили к рейсу.

25 января в вечернее время с центрального автовокзала Донской столицы России должен был отправиться в междугородний рейсовый автобус. Сообщается, что водитель вел подготовку к подаче транспортного средства на платформу для пассажиров. Он завел машину, и через некоторое время под днищем автобуса случилось замыкание. Пламя постепенно начало распространяться из моторного отсека в салон.

На место инцидента вовремя подоспели пожарные бригады Ростова-на-Дону. Они смогли в течение четверти часа справиться со своей работой. Огонь был потушен. В результате возгорания междугородного автобуса никто не пострадал. В момент возгорания в салоне машины никто не находился.

В настоящий момент устанавливаются точные причины возникновения пожара.