В Южной Корее более 40 человек погибли во время пожара в больнице

26 января в Южной Корее, как минимум, 41 человек погиб во время пожара, возникшего в больнице юго-восточного города Мильян. Последние данные стали известны агентству "Ренхап".

Известно, что накануне инцидента в корпусах лечебного заведения находились около 200 человек. Пламя возникло на первом этаже отделения неотложной помощи имени Короля Сенджона, что стало препятствием для самостоятельной эвакуации. Сотрудники пожарной службы устранили огонь лишь через 1,5 часа.

Корейские издания сообщают, что причиной смертей, предположительно, стало острое отравление продуктами горения. Помимо погибших, зафиксировали 79 пострадавших. Состояние девяти из них оценили, как тяжелое. 52 пациентов пришлось перевезти в другие учреждения. Кроме того, эвакуировали 94 человека из дома престарелых, находящегося рядом с горящим зданием.

В связи с пожаром президент Мун Чже Ин назначил экстренное совещание. Южнокорейский лидер приказал своим подчиненным выяснить причину происшествия.