В Мексике мужчина убил возлюбленную и сварил из нее суп

В Мексике мужчина убил бывшую возлюбленную и сварил из нее суп. Останки женщины полицейские обнаружили в холодильнике.

В начале текущего года в мексиканском городе Таско исчезла местная жительница. В последний раз ее видели, когда она намеревалась забрать у бывшего мужа собственных детей. Она находилась с ним в разводе и назревал серьезный бытовой конфликт.

Затем несколько дней девушку искали, однако не могли обнаружить. Однажды при обыске полиции в доме у предполагаемого преступника – бывшего мужа женщины, удалось обнаружить расчлененное тело убитой.

Сообщается, что злоумышленник убил экс-супругу, расчленил ее тело и намеревался приготовить из некоторых частей суп. В подтверждении этой версии правоохранители обнаружили в доме убийцы части тела женщины в кастрюлях и в холодильнике.

Детали преступления полностью не раскрываются в угоду следствия, которое продолжается. В Мексике уже несколько лет подряд видят тенденцию увеличения случаев насилия между действующими и бывшими сексуальными партнерами.