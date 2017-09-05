У побережья Аляски зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3

26 января сейсмологи зарегистрировали землетрясение у побережья Аляски магнитудой 5,3. Так объявили представители Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Сотрудники EMSC определили, что эпицентр подземных сдвигов оказался в заливе Аляска на расстоянии 266 километров юго-восточнее города Кадьяк. Он возник на глубине 20 километров. Авторы уведомления не сообщали о жертвах катаклизма, возникших разрушениях или угрозах наводнения.

Тремя днями ранее появилась информация о землетрясении магнитудой 8,2, которое также произошло вблизи берегов штата. Тогда власти региона объявили угрозу цунами и призвали местных жителей укрыться в глубине континента от потенциальной опасности.