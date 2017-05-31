Медсестры в Сочи выбросили на улицу пациента

Заснятое видео, где персонал медицинского учреждения вывозит мужчину на инвалидной коляске и бросает возле гаражей скорой помощи, уже размещено в сети и активно обсуждается пользователями. Режиссер ролика утверждает, что люди в белых халатах - это сотрудники сочинской больницы № 4.

О данном инциденте все неравнодушные сообщили в органы правопорядка и поместили ролик в сеть. На вопрос о пациенте, медработники предлагали забрать мужчину себе, в больнице он никому не нужен. На Кубани министерством здравоохранения организована проверка. Специально созданная комиссия уже выехала в Сочи. По результатам проверки все, кто виноват, понесут наказания. К делу подключились работники прокуратуры. Обстоятельства случившегося выясняет и прокуратура. Версия врачей тоже присутствует. После поступления к ним пациента в сильном наркотическом опьянении, они прокапали его и он захотел домой. В определенное место, к друзьям. Что санитарки, собственно и сделали. Медсестры отвезли мужчину, выгрузили его. После этого приехали полицейские, которые вызвали скорую помощь, а та в свою очередь доправила его обратно в больницу.