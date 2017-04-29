В Петербурге посетитель ресторана угрожал персоналу мачете за плохое обслуживание

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал убийством сотрудники ресторана и размахивал мачете. Таким образом недовольный посетитель хотел "отблагодарить" сотрудников заведения.

Как стало известно, 25 января в Калининградской районе в ресторане на Гражданском проспекте произошел необычный инцидент. Так, посетитель ресторана оказался недоволен обслуживанием персонала и стал угрожать одному из сотрудников убийством, размахивая при этом мачете.

Росгвардейцы во время патрулирования получили на пульт сигнал тревоги и прибыли в ресторан, где застали разъяренного мужчину с мачете в руках. Сотрудникам правопорядка удалось обезвредить и задержать посетителя. По факту произошедшего ведется расследование, выясняются все обстоятельства инцидента.