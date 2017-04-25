В Петербурге пенсионерка заживо сварилась в своей квартире

В Санкт-Петербурге пенсионерка заживо сварилась в собственной квартире. Отмечается, что в Невском районе в квартире на проспекте Большевиков прорвало трубу с горячей водой, в результате чего погибла женщина.

Как сообщается, инцидент произошел 24 января 2018 года. В квартире прорвало трубу с горячей водой, в результате чего погибла 62-летняя женщина. Чтобы устранить аварию, сотрудникам МЧС пришлось взламывать дверь в квартире. Правоохранители обнаружили труп хозяйки квартиры, все ее тело было покрыто ожогами от пара и горячей воды.

По факту произошедшего была инициирована проверка, выясняются обстоятельства гибели пенсионерки.