Экс-главу отдела СИЗО «Медведь» поместили под домашний арест

Экс-главу оперативного отдела СИЗО №4 «Медведь» Александра Ступина поместили под домашний арест. Решение принял Пресненский суд Москвы, рассматривающий дело о превышении Ступиным его служебных полномочий.

Как стало известно от пресс-службы Пресненского суда, до 24 марта 2018 года Александр Ступин будет находиться под домашним арестом. Суд удовлетворил ходатайство следствия, которое сочло необходимым заключение экс-главы СИЗО «Медведь». В ходатайстве указывалось, что Ступина необходимо арестовать, но суд решил ограничить его свободу путем домашнего ареста, а не тюремного.

Расследование ведется по делу, в котором Александр Ступин обвиняется в превышении своих служебных полномочий. До завершения проверок и выяснения всех обстоятельств дела, в котором экс-глава СИЗО проходит по уголовной статье, мужчина будет находиться дома. Как полагает следствие, Ступин стал организатором преступной группы, в которой он и несколько заключенных отбирали деньги и предметы, принадлежащие другим осужденным.