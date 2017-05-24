В Подмосковье в квартире пенсионерки вместе с мумиями брата и сестры нашли рога и кости

В подмосковном Подольске в квартире 77-летней женщины-пенсионерки полиция нашла мумифицированные останки ее брата и сестры. Помимо этого, в жилище жительницы, отправленной в психбольницу, были найдены кости и рога животных.

Как сообщила полиция, пенсионерка хранила мумии своих брата и сестры, которые, по предположению экспертов, скончались около 8-9 лет назад. Сама пожилая владелица квартиры-склепа хранение останков пояснила нехваткой денег на организацию их похорон.

В ходе обыска полиция нашла не только мумии мужчины и женщины, которых «усадили» в кухне и в зале. В жилище пенсионерки нашли скелеты животных – их рога и кости. Как отметила полиция, квартира женщины больше походит на «хлев», в котором хранится то, о чем сложно даже предположить.

Сейчас пенсионерку направили на в лечебницу для людей, страдающих психическими расстройствами. Полиция проверяет все обстоятельства инцидента. На данный момент установлено, что мумии – останки тел брата и сестры пенсионерки.