Мосгорсуд проверит законность ареста экс-главы фабрики "Меньшевик"

Мосгорсуд намерен проверить законность ареста экс-руководителя московской кондитерской фабрики «Меньшевик» Ильи Аверьянова. По предварительным данным, он убил охранника предприятия Алексея Осипова.

Как сообщил пресс-секретарь Пресненского суда Алексей Черников, Мосгорсуд намерен проверить законность ареста Ильи Аверьянова. Отмечается, что рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 5 февраля 2018 года. На данный момент следователи Москвы занимаются проверкой всех версий произошедшего преступления, о чем сообщает агентство городских новостей "Москва".

Напомним, что 27 декабря между экс-главой фабрики "Меньшевик" и охранником предприятия возник конфликт. После этого Аверьянов схватил оружие и несколько раз выстрелил в Осипова. От полученных травм охранник скончался, экс-главу фабрики задержали, однако Аверьянов отказывается от обвинений и заявляет о рейдерском захвате предприятия. Он отмечает, что убийство произошло совершенно случайно.