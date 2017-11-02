Спасая бездомного, под колесами электрички погиб алтарник храма в Подмосковье

25 января в подмосковном Красногорске спасая бездомного погиб алтарник, волонтер и историк – 35-летний Георгий Великанов. Мужчина хотел спасти бездомного, который упал на пути электрички.

Как стало известно, православный волонтер увидел, как бездомный человека упал на рельсы электрички и мог погибнуть. Мужчина решил спасти чужую жизнь, он сам спустился с платформы и начал помогать бездомному.

В итоге, бездомный был спасен. Однако, сам историк и певчий храма в Митине погиб под колесами электрички. Мужчина не успел влезть на платформу и оказался под колесами скоростного поезда. От травм он скончался.

Священнослужитель Силуан Туманов отметил героический поступок алтарника. По словам игумена, мужчина, не боясь за свою жизнь, решил помочь другому человеку, что определенно заслуживает уважения.

В Facebook пользователи активно обсуждают случившуюся ситуацию. Комментаторы отмечают героичность погибшего, который отдал свою жизнь ради жизни другого человека.