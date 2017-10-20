Дэвида Копперфильда обвинили в секс-домогательствах к 17-летней модели

Известный иллюзионист оказался в центре секс-скандала – Дэвида Копперфильда обвиняют в домогательстве к 17-летней модели. Бритни Льюис утверждает, что в 1988 году фокусник напоил ее странным напитком, после чего старался ее раздевать в номере отеля.

Экс-манекенщица Бритни Льюис решила присоединиться к разгоревшемуся в Голливуде секс-скандалу. Модель выступила с признанием о том, что в 1988 году, когда ей было 17 лет, она стала жертвой домогательств Дэвида Копперфильда.

Как утверждает женщина, с фокусником она познакомилась на конкурсе в Японии. Там она была участницей, а сам иллюзионист входил в судейский состав. Копперфильд пригласил девушку на свое шоу в Калифорнию. Модель получила разрешение у своей бабушки и приняла предложение фокусника.

После выступления в Калифорнии она отправилась с иллюзионистом в бар, там он угостил ее напитком. В итоге, девушка опомнилась в отеле, где тот уже начала ее раздевать. Модель заявила, что тогда она не запомнила всех событий, но иллюзионист к ней определенно домогался. Дэвид Копперфильд подтверждений обвинениям модели не давал. Бритни Льюис также отметила, что 11 лет назад ее заявление о домогательстве не приняли, сейчас, на волне секс-скандала, она решила вновь заявить миру о своем общении с иллюзионистом.