В Москве мужчина девять лет насиловал несовершеннолетнюю дочь

В Москве 53-летнего мужчину задержали по подозрения в изнасиловании своей дочери 2000 года рождения. Отмечается, что папа насиловал дочь на протяжении 9 лет.

Как стало известно следствию, подозреваемый, воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка, на протяжении 9 лет насиловал ее и оказывал на девочку психологическое давление, запугивал и заставлял дочь молчать все это время. Когда матери девочки стало известно о произошедшем, она незамедлительно обратилась в полицию за помощью.

В настоящий момент подозреваемого задержали и предъявили обвинение по факту изнасилования несовершеннолетнего ребенка. Изначально мужчина скрывался от следствия, однако его все же задержали и он частично признал свою вину. Отмечается, что расследование по данному делу продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего и решается вопрос о передаче материалов дела в суд.