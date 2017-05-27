СК опроверг данные о банде "педофилов", орудующей в Северной Осетии

Следственный комитет Северной Осетии опроверг информацию о том, что в республике появилась банда "педофилов". СК отметил, что жителям республики не о чем беспокоится, просят сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Стали появляться недостоверные сведения о том, что в Северной Осетии орудует банда "педофилов". СК решил опровергнуть эти сведения и отметил, что вся информация, которая поступает в СМИ, а также в интернет-издания, лично проверяется комитетом и постоянно отслеживается.

Стоит отметить, что в настоящий момент возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Владикавказа, его подозревают в изнасиловании малолетней девочки. Сейчас подозреваемый задержан и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему предъявлено обвинение в содеянном.

Никаких других фактов возможного совершения кем-либо подобных преступлений не установлено.