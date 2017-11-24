В московском метро под колесами поезда погиб несовершеннолетний

На станции метро «Щукинская» фиолетовой ветки московского метро погиб молодой человек. Утром, приблизительно в 9 часов утра, произошел несчастный случай, который унес жизнь молодого человека. Парень попал под колеса пребывающего поезда.

Сотрудниками УВД на столичном метрополитене были вызваны спасатели скорой помощи, но прибывшие на место случившегося медработники, констатировали смерть, путем получения травм, не совместимых с жизнью. Со стороны правоохранителей ведется работа по выяснению обстоятельств случившегося. Идет опрос свидетелей, просмотр камер видеонаблюдения. Ток с путей был отключен в 9.10, для того чтобы изъять тело. В 9.53 – после подачи электричества, поезда возобновили свое движение. Ранее уже сообщалось об остановке поездов на фиолетовой ветке столичного метрополитена. Пассажирам, которые были в поезде, в момент наезда на человека, пришлось пересесть на наземный транспорт, так как добраться до пункта назначения через метро они уже не смогли.