Житель Сахалинской области разбил витрины магазина и похитил товар

Житель Сахалинской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в местный магазин и, угрожая побить, потребовал продавщицу отдать ему выручку. После этого он схватил ее ноутбук, ударил им по витринам, чтобы разбить стекла и украл товар. Инцидент произошел в пгт Тымовское.

Сотрудники управления МВД России по Сахалинской области сообщают о случае ограбления магазина, который произошел в поселке городского типа Тымовское. Согласно информации, которую они предоставляют, мужчина напился и отправился в продуктовый магазин, который находился недалеко от его места жительства. Угрожая нанести продавщице телесные повреждения, он потребовал отдать ей выручку. После этого он схватил ноутбук, которым она пользовалась в рабочих целях, ударил им по витринам, чтобы разбить. В результате этого был поврежден товар, а продавщица напугана. Она выбежала на улицу, а он тем временем взял деньги с кассы и убежал.

Злоумышленника быстро нашли и забрали украденное. В отношении его уже прошло заседание суда, в ходе которого его обложили штрафом в размере пяти тысяч рублей, дабы возместить ущерб владельцу магазина, а также приговорили его к заключению на шесть месяцев.