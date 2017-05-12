В Британии на старика напало загадочное существо

Пожилой гражданин Великобритании получил многочисленные травмы в результате нападения удивительного животного у себя в доме ночью. Полицейским пока не удалось установить, кто конкретно напал на пенсионера. Происшествие случилось в пригороде Лестера.

На 80-летнего жителя поздно ночью в собственном доме напало неизвестное существо. После нападения животного, житель был госпитализирован в местную клинику с многочисленными травмами. Со слов его родных, на момент нападения в комнате мужчины был выключен свет, и он в темноте не смог определить, что за существо пробралось к нему в дом.

Предполагается, что зверь проник в дом через открытое окно. Горожане обеспокоились инцидентом. Они предположили, что в городе завелась дикая кошка или собака. На данный момент сотрудники правоохранительных органов ведут следствие по факту случившегося.

Одной из версий полицейские назвали то, что на пострадавшего напала дикая кошка, возможно пантера. Власти советуют соблюдать правила безопасности, плотно закрывать все окна и двери. Ранее стало известно, что в США белка накинулась на полицейских, когда они хотели выгнать ее из жилого дома.