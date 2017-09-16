В Самаре подросток пронес в школу две винтовки и дымовые факелы

25 января в Самаре 15-летний ученик 9 класса пронес в здание техникума, где на время ремонта учатся дети школы №46, две винтовки и дымовые факелы. В коридоре здания подросток зажег дымовые факелы, в кабинет к учителю он вошел, вооружившись пневматикой, принесенной в чехле от гитары.

Как сообщили в ГУМВД Самарской области, в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас ученик, который устроил данное происшествие, задержан. Полицейские ведут проверки и устанавливают все данные о случившемся. После проверок решится вопрос о возбуждении уголовного дела.

Утром 25 января в здание, где сейчас на время ремонта расположились ученики школы №46, пришел 9-классник. Он пронес на занятия две дымовые шашки и две пневматические винтовки, оружие мальчик спрятал в чехол от гитары. На втором этаже здания он бросил зажжённые дымовые факелы. После, школьник вошел в класс, где угрожал учителю и двум ученикам сразу двумя винтовками. Причины такой агрессии пока не установлены. Детали происшествия уточняются.