Правоохранители опровергли факты о стрельбе школьников в Ульяновске

На территории школьного заведения под номером 20 в Заволжском районе Ульяновска, никто не стрелял. Школьники слышали звуки хлопков за пределами школы. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

До этого в УМВД по Ульяновской области рассказали, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту стрельбы из огнестрельного оружия на участке учебного заведения.

На данный момент стало известно, что потерпевших среди учащихся и сотрудников школы не оказалось. Полицейские устанавливают лица, причастные к инциденту. Пятиклассники после уроков прогуливались по территории школы, ожидая родителей, и услышали громкие звуки выстрелов, они сразу же об этом рассказали директору школы, и тот незамедлительно вызвал полицию. Приехавшие на место происшествия полицейские ничего не нашли.

Уточняется, что 20 января неподалеку о школы где находились школьники , появились двое парнем 18 и 20 лет, один из молодых людей достал огнестрельное оружие, первый выстрел он совершил в землю, а потом направил пистолет на детей. Школьники испугавшись побежали в здание школы и сообщили об этом директору, который вызвал полицию. Со слов свидетелей выстрел в детей мужчина так и не совершил.