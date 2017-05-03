В Воронеже водитель маршрутки проволок школьницу по земле, прищемив ей ногу

25 января в Воронеже на улице Богдана Хмельницкого 12-летняя школьница сломала ногу, выпав из маршрутного автобуса. Водитель сначала зажал девочку дверьми, а потом открыл двери, не остановившись.

Школьница выпала из автобуса, водитель которого на ходу открыл двери, зажавшие девочку. В итоге, 12-летний ребенок при падении сломал ногу. Мама пострадавшей школьницы не сразу сообщила в полицию, теперь все обстоятельства выясняются.

Как стало известно, девочка заходила в маршрутный автобус, в это время водитель не увидел юного пассажира и зажал ее дверьми. Школьница начала кричать, чтобы тот освободил ее. В итоге, водитель открыл двери, но автобус не остановил.

В больнице сообщили, что девочка была госпитализирована. Врачи диагностировали у нее перелом ноги. Травму школьница получила из-за падения из автобуса, водитель которого открыл двери транспорта, не остановившись. Все детали происшествия уточняются. В полиции сообщили о начале проверок.